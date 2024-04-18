Посольство ФРГ не стало подтверждать нежелание видеть РФ на траурной церемонии

В посольстве ФРГ уклончиво ответили на слова Захаровой об участии РФ в трауре

Посольство Германии в Москве отреагировало уклончивым ответом на заявление официального представителя МИДа РФ Марии Захаровой о нежелании видеть представителей России на траурной церемонии, посвященной освобождению узников концлагерей, пишет РБК .

«Посольство не может подтвердить заявление госпожи Захаровой на основании собственных знаний. В принципе мемориальные объекты вольны выдавать приглашения или нет». Бернд Хайнце Глава отдела прессы и связей с общественностью посольства Германии

Ранее Захарова сообщила, что российское посольство в Берлине получило уведомление, что представителей страны не очень хотят видеть на траурной церемонии. По мнению официального представителя МИДа, такое решение со стороны Германии можно считать «провокационным выпадом».

В Министерстве иностранных дел России считают, что таким образом ФРГ уничтожает историческую правду о Второй мировой войне.