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Посольство ФРГ не стало подтверждать нежелание видеть РФ на траурной церемонии

В посольстве ФРГ уклончиво ответили на слова Захаровой об участии РФ в трауре
Политика

Фото - © Unsplash.com

Посольство Германии в Москве отреагировало уклончивым ответом на заявление официального представителя МИДа РФ Марии Захаровой о нежелании видеть представителей России на траурной церемонии, посвященной освобождению узников концлагерей, пишет РБК.

«Посольство не может подтвердить заявление госпожи Захаровой на основании собственных знаний. В принципе мемориальные объекты вольны выдавать приглашения или нет».

Бернд Хайнце

Глава отдела прессы и связей с общественностью посольства Германии

Ранее Захарова сообщила, что российское посольство в Берлине получило уведомление, что представителей страны не очень хотят видеть на траурной церемонии. По мнению официального представителя МИДа, такое решение со стороны Германии можно считать «провокационным выпадом».

В Министерстве иностранных дел России считают, что таким образом ФРГ уничтожает историческую правду о Второй мировой войне.