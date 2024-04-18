Германия не хочет видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия не хочет видеть представителей Москвы на траурной церемонии в 79-ю годовщину освобождения узников концлагерей, сообщает РБК .

Посольство России в Берлине получило официальное письмо, в котором заявили, что присутствие на мероприятии представителей Москвы нежелательно. По словам Захаровой, ведомство расценило такой шаг Германии как провокацию.

В МИД РФ считают, что Берлин уничтожает историческую память и правду о Второй мировой войне. При этом Захарова отметила, что ФРГ до сих пор не ответила на ноту с требованием признать преступлением зверства нацистов на территории СССР.

Ранее появилась информация, что Франция может пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня. В Кремле ответили на слухи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна не получала официального приглашения.