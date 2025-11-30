Посол Украины в Британии подтвердил реалистичный подход к переговорам
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный высказал мнение, что война может завершиться без достижения Украиной всех первоначальных целей, сообщает RT.
По его словам, исторически большинство конфликтов заканчиваются либо взаимным истощением сторон, либо ситуацией, когда каждая из сторон считает себя победителем.
Как отметил дипломат, хотя украинское общество желает «полной победы и распада Российской империи», необходимо рассматривать и другие сценарии, включая долгосрочное прекращение огня.
«Не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения», — написал посол Украины в Британии.
Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Украина в ходе конфликта потеряет часть спорных территорий.