Посол Украины в Британии подтвердил реалистичный подход к переговорам

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный высказал мнение, что война может завершиться без достижения Украиной всех первоначальных целей, сообщает RT .

По его словам, исторически большинство конфликтов заканчиваются либо взаимным истощением сторон, либо ситуацией, когда каждая из сторон считает себя победителем.



Как отметил дипломат, хотя украинское общество желает «полной победы и распада Российской империи», необходимо рассматривать и другие сценарии, включая долгосрочное прекращение огня.

«Не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения», — написал посол Украины в Британии.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что Украина в ходе конфликта потеряет часть спорных территорий.