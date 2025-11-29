Министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе визита в Киев заявил западным дипломатам, что Украина в ходе конфликта потеряет часть спорных территорий, сообщает «Лента.ру» .

По его словам, переход этих земель под контроль России является «лишь вопросом времени», а продолжение боевых действий приведет лишь к дополнительным жертвам.

«Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. В этой ситуации ситуация не улучшится, а ухудшится», — приводит журналист Кристофер Миллер слова министра.

Ранее сообщалось, что в воскресенье состоятся переговоры между украинской делегацией и высокопоставленными американскими представителями.

