Посол Украины Бондар указал на помощь Турции в обороне его страны

В начале весны 2022 года Турция закрыла проход через проливы Босфор и Дарданеллы, чем в итоге помогла обороне Украины. Такое мнение высказал украинский посол в Турции Василий Бондар, пишет РБК .

По мнению Бондара, решение Анкары стало критически важным для Украины, так как закрытие проливов помогло сохранить Одессу и Николаев, ослабив морской потенциал России. Эксперты связывают сохранение южных городов Украины под своим контролем во многом связано с тем, что Турция применила конвенцию Монтре, перекрыв доступ военным кораблям через Босфор и Дарданеллы, что значительно повлияло на баланс сил в Черном море.

В соответствии с положениями Монтревской конвенции, особенно статьей 19, проход военных судов через проливы регулируется в зависимости от их технических характеристик. Когда разгорается военный конфликт, турецкие власти получают расширенные права на контроль морского трафика.

В случае возникновения угроз национальной или региональной безопасности, Турция вправе полностью ограничить доступ к проливам. Именно такое решение было реализовано турецким правительством в начале весны 2022 года, когда обострился конфликт между российской и украинской сторонами — все военные суда потеряли возможность прохода через черноморские проливы.

Турецкие порты, ранее закрытые для украинских перевозчиков, теперь активно используются для транспортировки различных грузов. Это стало возможным благодаря новой транспортной политике Турции, которая трансформировалась в важный логистический центр после начала военного конфликта.