Посол США в Турции: Израиль и Сирия согласились на прекращение огня

Американский посол в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Барак заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня, сообщает РИА Новости .

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и её соседями», — написал он в соцсети X.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна готова защищать свое достоинство, не страшась военного конфликта. По его словам, Сирия готова к войне.

По словам аш-Шараа, сирийцы, несмотря на многолетний опыт преодоления трудностей и защиты населения, всегда ставили благополучие граждан выше разрушительного хаоса. Однако, как отметил президент переходного периода, народ Сирии готов вступить в бой, если возникнет угроза национальному достоинству.