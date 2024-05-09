Посол США Трейси в День Победы выразила надежду на былое сотрудничество

Посол США в России Линн Трейси в День Победы в своем видеообращении выразила надежду на былое сотрудничество между странам, сообщает РИА Новости.

Трейси напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат, которые сражались бок о бок в годы Второй мировой войны против общего врага.

По словам посла США в России, победа в Европе —это память об огромных жертвах, тех миллионах жизней, отданных ради победы над агрессией нацистской Германии.

Она рассказала, братья ее деда сражались на европейском и тихоокеанском театрах военных действий в годы Второй мировой.

Очень важно помнить о том, как страны смогли достичь цели вместе. Надо вернуться к былому духу сотрудничества, который поможет двигаться к стабильному миру, заключила посол.