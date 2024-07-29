Посол России высказался о президентских выборах в Венесуэле

Посол России в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров высказался о президентских выборах в Венесуэле. По его мнению, победа Николаса Мадуро еще больше укрепит авторитет его правительства на международной арене, сообщает РИА Новости .

Мелик-Багдасаров считает, что выборы в Венесуэле прошли организовано, их результатам можно доверять. Победа Мадуро не только закрепит авторитет администрации президента, но и поспособствует укреплению позиции Венесуэлы в многополярном мире.

«Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом», — добавил Мелик-Багдасаров.

По итогам обработки 80% протоколов Мадуро набрал 51,2% голосов. Наблюдатели из России несколько дней подряд посещали избирательные участки и не обнаружили каких-либо нарушений.

При этом аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах. Он также высказал надежду, что Вооруженные силы Венесуэлы будут защищать демократию и волю народа в стране.