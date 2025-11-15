Посол Палестины Шафи: Израиль проигнорировал условия мира в секторе Газа

Установленное в секторе Газа перемирие все еще хрупкое. Израиль игнорирует условия соглашения о прекращении огня, рассказал РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

Перемирие нельзя назвать стабильным. Оно, наоборот, хрупкое, подчеркнул дипломат.

С момента начала перемирия Израиль, по словам Шафи, убил примерно 260 палестинцев. Это произошло на тех территориях, которые контролируются страной.

Соглашение о завершении огня между Израилем и ХАМАС начало действовать 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которые были захвачены с 7 октября 2023 года. Израиль отпустил из заключения примерно две тыс. заключенных, в том числе террористов, которые были осуждены на пожизненные сроки.

