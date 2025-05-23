Посол Келин: Британия хочет сковать флот РФ на Черном море, помогая Украине

Великобритания укрепляет украинский ВМФ, чтобы попытаться ограничить возможности Черноморского флота России. Лондон занимался этим раньше и не оставляет прилагать усилия в этом направлении, рассказал РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Соединенное Королевство занималось укреплением украинского флота длительное время, за долгое время до того, как началась спецоперация. Так Лондон хочет навредить флоту РФ в Черном море, считает посол России.

При этом соотношение сил в регионе неравное. У России больше кораблей в Черном море.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили призвал оказать давление на РФ по всем направлениям. Лондон, по его мнению, должен и дальше оказывать военную помощь Киеву.