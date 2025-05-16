Британия призвала оказать давление на Россию «всеми возможными способами»

В день, когда в Стамбуле состоялась первая встреча российской и украинской делегаций в рамках возобновленных мирных переговоров, глава британского Министерства обороны Джон Хили призвал оказать давление на Россию по всем направлениям и всеми возможными способами, сообщает РИА Новости .

Хили считает, что Великобритания в том числе должна продолжать оказывать военную помощь Украине.

«Мы должны оказать давление на (президента РФ Владимира — ред.) Путина всеми возможными способами, сочетая военную поддержку Украины в том виде, в каком мы ее оказываем, с дипломатическим и экономическим давлением», — заявил Хили на встрече министров обороны группы стран E5.

В группу Е5 входят Польша, Германия, Франция, Италия и Великобритания. Министры обороны перечисленных государств встретились на итальянской территории, в Сети велась трансляция официального мероприятия.

Ранее сообщалось, что если Россия не согласится остановить боевые действия в украинском конфликте, то ее энергетическая отрасль станет главной целью расширенных санкций в течение ближайших недель.

В первой половине дня 16 мая российская и украинская делегации встретились в Стамбуле. Контакт сторон длился менее двух часов. За это время Украина подняла вопрос о личной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Также стороны договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Соответствующие списки Москва и Киев планируют начать готовить уже в пятницу.