Посол Гальперин заявила, что уехавшие в Израиль россияне начали возвращаться в РФ

Израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила, что уехавшие в Израиль россияне стали возвращаться на родину, сообщает ТАСС .

По ее словам, уехавшие в последнее время россияне возвращаются в РФ после оформления гражданства. Некоторые приезжают в Израиль на какое-то время.

«Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», — отметила она.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что релокантам будет сложно поддерживать привычный уровень жизни за границей, полагаясь только на доход от своей недвижимости в России.