Посол Гальперин: Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что еврейское государство при любых обстоятельствах сохранит память о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне и будет представлено на параде 9 мая в российской столице, сообщает ТАСС .

«Безусловно. Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году», — отметила Гальперин на вопрос о присутствии на предстоящем параде Победы в Москве.

Она подчеркнула, что исторические факты не претерпевают изменений из-за различных геополитических и прочих обстоятельств. Еще в 2017 году израильское правительство принял решение о том, что 9 мая будет отмечаться как День Победы.

Дипломат добавила, что посольство Израиля в Москве 27 января будет проводить мероприятие в честь Международного дня памяти жертв Холокоста, а затем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку к военному параду в честь 80-летия Победы в Москве. В Кремле заявили, что приглашения на праздник получили многие мировые лидеры.