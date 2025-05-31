Власти Швеции намеренно создают в своей стране для России образ опасного внешнего врага. Для этих целей они активно используют украинский конфликт, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, пишет РИА Новости .

«Правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды», — пояснил Беляев.

По словам российского посла в Стокгольме, шведские власти даже не пытаются рассмотреть истинные причины, почему возник конфликт между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации и объективно посмотреть на происходящее, власти Швеции продолжают внедрять в головы населения страны мысль о том, что Россия якобы представляет угрозу для всей Европы.

Беляев подчеркнул, что Россия на самом деле не угрожала Европе и не делает этого до настоящего момента.