Посол Беляев: Швеция получает выгоду от украинского конфликта
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Швеции невыгодно окончание украинского конфликта, так как ее военно-промышленный комплекс получает большую прибыль из-за него. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
В частности, выгоду от украинского кризиса получает шведская оборонная компания Saab. По словам посла, она доминирует либо так или иначе встроена в цепочки поставок чуть ли не всего спектра заказываемых Стокгольмом вооружений и оборудования.
Высокие экономические показатели компании в целом способствуют развитию экономики страны в целом.
По словам Беляева, возможное мирное урегулирование украинского конфликта невыгодно для Швеции, так как экономоператоры страны так или иначе «завязаны» на оборонные контракты.
Также Беляев отметил, что интеграция Стокгольма в НАТО также влияет на рост экспортных доходов Saab.
Между тем НАТО угрожает России потерей Калининграда в случае войны. При этом президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что угрозы альянса для Калининградской области могут спровоцировать невиданную эскалацию.
