Швеции невыгодно окончание украинского конфликта, так как ее военно-промышленный комплекс получает большую прибыль из-за него. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

В частности, выгоду от украинского кризиса получает шведская оборонная компания Saab. По словам посла, она доминирует либо так или иначе встроена в цепочки поставок чуть ли не всего спектра заказываемых Стокгольмом вооружений и оборудования.

Высокие экономические показатели компании в целом способствуют развитию экономики страны в целом.

По словам Беляева, возможное мирное урегулирование украинского конфликта невыгодно для Швеции, так как экономоператоры страны так или иначе «завязаны» на оборонные контракты.

Также Беляев отметил, что интеграция Стокгольма в НАТО также влияет на рост экспортных доходов Saab.

Между тем НАТО угрожает России потерей Калининграда в случае войны. При этом президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что угрозы альянса для Калининградской области могут спровоцировать невиданную эскалацию.

