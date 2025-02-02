Посол Барбин считает, что из-за поддержки Украины диалога с Данией быть не может

Российский посол в Дании Владимир Барбин отметил, что предпосылок диалога Москвы и Копенгагена по безопасности в условиях спонсирования Украины быть не может. Об этом сообщает ТАСС .

«В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами», — сказал дипломат.

Он уточнил, что Дания как страна Североатлантического альянса и союзник Штатов любые действия и решения по безопасности может принять только с оглядкой на ЕС и США.

Барбин напомнил, что до СВО Россия привлекала внимание Дании к возможности реализации взаимных мер доверия в военной сфере, но данный шанс был упущен.

Ранее Барбин заявил, что жители Гренландии не хотят быть ни датчанами, ни американцами, они выступают за независимость и создание своей страны.