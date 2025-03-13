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Послы Дании и Германии приезжали в МИД России

13 марта сразу два европейских посла — Дании и Германии — посетили МИД России, сообщает РИА Новости .

Агентство опубликовало кадры, как Йеспер Вар (посол Дании) и Александр Граф Ламбсдорфф (посол ФРГ) покидают здание российского ведомства. Ранее их посещение МИД РФ не было анонсировано.

Машина с датским флагом уехала со Смоленской площади около 16:00 по московскому времени. Примерно тогда же отбыл и посол Германии.

В МИД РФ рассказали, что послы Дании и Германии посещали ведомство в рамках рабочих контактов.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что РФ рассмотрит предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной. По его словам, Москва подходит к инициативе «с большой осторожностью».