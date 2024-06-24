Послу США сделали демарш из-за ракетной атаки на Севастополь

Главе американской дипмиссии в России Линн Трейси сделали демарш после удара украинской армии по Севастополю. В МИДе РФ дипломату заявили, что США несут равную с Украиной ответственность за ракетную атаку на город, сообщает «Царьград» .

Демарш Трейси сделали из-за «нового кровавого преступления опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В министерстве иностранных дел также заявили, что США ведут против России гибридную войну и де-факто стали участником конфликта.

МИД России пообещал ввести ответные меры после атаки Украины на Севастополь.

Накануне украинские войска ударили по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. После этого российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон встал на сторону международного терроризма.