Последний шанс: при провале переговоров с США Украине не дадут исправить ситуацию
Economist: новые переговоры с США могут стать последним шансом для Украины
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
При провале переговоров с США на этой неделе Украина вряд ли уже сможет что-то исправить в сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости.
Как пишет The Economist, ставки на еще одних переговорах не могут быть выше.
«Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс», — уточняется в материале.
Украинский чиновник в комментарии изданию уточнил, что в случае провала переговоров Вашингтон навяжет Киеву то, что Штаты решат вместе с Россией.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что отправится в Саудовскую Аравию, где должны пройти переговоры с США. Он уточнил, что планируется обсудить приближение мира и продолжение поддержки Украины.