Economist: новые переговоры с США могут стать последним шансом для Украины

При провале переговоров с США на этой неделе Украина вряд ли уже сможет что-то исправить в сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости .

Как пишет The Economist, ставки на еще одних переговорах не могут быть выше.

«Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс», — уточняется в материале.

Украинский чиновник в комментарии изданию уточнил, что в случае провала переговоров Вашингтон навяжет Киеву то, что Штаты решат вместе с Россией.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что отправится в Саудовскую Аравию, где должны пройти переговоры с США. Он уточнил, что планируется обсудить приближение мира и продолжение поддержки Украины.