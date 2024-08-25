После нападения на Курскую область СВО превратилась в войну НАТО с Россией

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Экс-премьер Степашин: СВО «по полной схеме» превратилась в войну НАТО с Россией

Атака ВСУ на Курскую область — сигнал о том, что СВО перетекла в войну между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом бывший премьер РФ Сергей Степашин рассказал в интервью ТАСС .

Конфликт стал совершенно другим. Его уже нельзя считать спецоперацией.

Россия воюет с НАТО по полной схеме. Степашин надеется, что у Генштаба есть в запасе задумки для ведения таких боевых действий.

Ранее сообщалось, что Сумская область в бедственном положении после атаки ВСУ на курское приграничье. После попытки вторжения украинских войск, по территории противника постоянно прилетают авиабомбы и беспилотники.