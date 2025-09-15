Посла России вызвали в МИД Британии из-за инцидентов с БПЛА в Румынии и Польше

Посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. Причина — инциденты с беспилотниками в Румынии и Польше, сообщает ТАСС .

В МИД Великобритании заявили о полной солидарности с Румынией, Польшей и Украиной. Страны осудили «безответственные действия» России. НАТО серьезно относится к инцидентам с беспилотниками.

«Совместно с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя новейшие технологии, включая средства обнаружения и уничтожения беспилотников», — заявили в МИД Британии.

В Минобороны РФ отметили, что с 9 на 10 сентября нанесли удары по предприятиям ВПК западной Украины. Поражать объекты на территории Польши не планировалось. Более того, дальность полета БПЛА не превышает 700 км.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО не находится в войне с РФ. Официальный представитель Кремля заявил, что все наоборот.