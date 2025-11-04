Посла РФ в Риме вызвали в Министерство иностранных дел Италии
Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ в Риме Алексея Парамонова. Причина неизвестна, рассказали РИА Новости в ведомстве.
В дипмиссии РФ подтвердили, что российского посла вызвали в МИД Италии.
Ранее сообщалось, что три государства Евросоюза высказались против передачи замороженных российских золотовалютных резервов для поддержки Украины. Речь идет об Италии, Бельгии и Франции.
В Риме и Париже переживают из-за своих финансовых обязательств на случай, если РФ подаст в международный суд, и выиграет. Бельгии не нравится идея по той же причине.
