сегодня в 07:30

Посла РФ в Риме вызвали в Министерство иностранных дел Италии

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ в Риме Алексея Парамонова. Причина неизвестна, рассказали РИА Новости в ведомстве.

В дипмиссии РФ подтвердили, что российского посла вызвали в МИД Италии.

Ранее сообщалось, что три государства Евросоюза высказались против передачи замороженных российских золотовалютных резервов для поддержки Украины. Речь идет об Италии, Бельгии и Франции.

В Риме и Париже переживают из-за своих финансовых обязательств на случай, если РФ подаст в международный суд, и выиграет. Бельгии не нравится идея по той же причине.

