Пошлины на канадские товары, кроме энергоресурсов, составят 25%

В Белом доме заявили, что импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, пишет РИА Новости .

«…Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ», — сообщила американская администрация.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2025 года Америка введет импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом он не исключил, что в дальнейшем пошлины могут увеличиться.

По словам Трампа, появится или нет пошлина на нефть, зависит от того, какой будет цена самого топлива. Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что вообще не видит необходимости покупать у Канады нефть и древесину.



