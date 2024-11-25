«Пошел ты на х**, мужик»: Джо Роган обматерил Зеленского на миллионную аудиторию
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Американский комментатор UFC, подкастер и телеведущий Джо Роган в эфире матом послал украинского президента Владимира Зеленского. Он перешел на бранную лексику, когда речь зашла о данном Украине разрешении на дальнобойные удары по российской территории, сообщает украинское издание «Политика страны».
«Зеленский говорит, что (президент России Владимир — ред.) Путин напуган. Пошел ты на х**, мужик. Идите на х**, люди, вы вот-вот начнете третью мировую войну», — высказался Роган, подкасты которого смотрят десятки миллионов пользователей.
Известный диктор также назвал «безумием» факт того, что ситуация дошла до применения Россией баллистической ракеты «Орешник» с неядерным зарядом. По словам Рогана, если одна из стран пойдет на ядерный удар, то «весь мир изменится».
«Из-за военно-промышленного комплекса, из-за денег, отправляемых Украине, из-за уходящего президента», — продолжил Джо Роган.
Он также назвал «прокси-войной» то, что американцы передают Украине оружие для атак на Россию.
Сторонам необходимо сесть за стол переговоров и «прекратить убивать людей», резюмировал комментатор.
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