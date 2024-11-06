Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт выступил со сцены вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он заявил, что никто не заслуживает победы в президентской гонке больше, чем республиканец, сообщают «Осторожно, новости» .

По словам Уайта, Трамп — это самый трудолюбивый человек, которого он знает. Вместе с тем глава UFC поблагодарил других комиков и блогеров — автора подкастов Джо Рогана, Тео Вона, Эйдена Росса и прочих.

В леволиберальных СМИ в предвыборный день отмечали, что мужчины до 30 лет решили прийти на избирательные участки именно после того, как услышали в Сети призывы лидеров общественного мнения — подкастеров и блогеров, симпатизирующих Трампу. Второй кандидат на пост президента, демократ Камала Харрис, делала ставку на голливудских звезд.

Между тем Трамп объявил о своей победе в президентской гонке.