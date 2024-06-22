«Посадили американцев в лужу»: Антонов о визите Путина в КНДР и Вьетнам

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что рабочие визиты президента РФ Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили американцев в лужу», они отправились в поездку по следам российского лидера с целью выяснить подробности его переговоров, сообщает РИА Новости .

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, их политика санкций — она полностью провалилась. Еще раз подтверждено о том, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам», — заявил Антонов.

Российский посол в США обратил внимание журналистов, что как только Путин покинул Ханой, туда с рабочим визитом отправились американские эмиссары с целью якобы подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом.

Ранее Кремль прокомментировал реакцию Запада на две рабочие поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было предсказуемо.