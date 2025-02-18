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Порошенко*: Зеленский четыре раза уклонялся от повесток в военкомат

Экс-президент Украины Петр Порошенко* глава киевского режима Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от получения повесток в военкомат, чтобы избежать службы в ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Украинская правда».

«Если будет мобилизация, он (Сын Порошенко*. — Прим. ред.) будет действовать иначе, чем <…> Зеленский, который четыре раза был уклонистом, убегал от повесток», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, предписывающий 17-летним украинцам самостоятельно вставать на воинский учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). В случае нарушения закона гражданину грозит штраф от 410 до 616 долларов (17-25,5 тысячи гривен

*Входит в объединение, которое признано в России экстремистским и запрещено.