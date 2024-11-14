Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины в рамках программы соцподдержки, могут обернуться тем, что Запад перестанет оказывать помощи, пишет РИА Новости .

«А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — заявил он.

По его словам, действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте.

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на выборах в США может означать конец для президента Украины Владимира Зеленского, согласно мнению аналитиков. Эксперты уверены, что шансы Зеленского на выживание стремятся к нулю, и планы его ликвидации уже подготовлены спецслужбами.