Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что командование ВСУ расходует личный состав в «мясных штурмах». Политик осудил отправку украинских военных на штурмы взятых ВС РФ позиций — по словам экс-президента, это происходит, потому что «кто-то боится доложить наверх, что мы теряем этот лес», сообщает украинское издание «Страна» .

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для операций с „мясными штурмами“», — сказал Порошенко по-английски в интервью организации Atlantic Counsil в ответ на вопрос, как справиться с численным преимуществом российских войск.

Бывший глава Украины полагает, что ВСУ необходимо акцентировать внимание на обороне. Говоря о возведении фортификационных сооружений, Порошенко сказал, что украинцам следует «сделать то же самое, что Россия сделала весной 2023 года».

«Нам просто нужно перестать работать на ТВ и начать работать на спасение солдат», — добавил бывший украинский лидер.

Порошенко также призвал украинское командование перестать отправлять вооруженные силы в наступление, поскольку цена за предполагаемое продвижение на фронте будет «колоссальна» и «даст отрицательный результат в будущем».