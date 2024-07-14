сегодня в 23:06

Партии Порошенко отказали в выезде в США

Делегации партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность"отказали в выезде в США, пишет РИА Новости .

«Украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации „Европейской солидарности“ во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки», — указано в сообщении политсилы в Telegram-канале.

В плане мероприятий визита планировалась встреча с экс-президентом США Дональдом Трампом, уточнили в партии.

В «Евросолидарности» призвали «признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине», — отметили в партии.

Порошенко рассматривается определенными политическими силами для замены Владимира Зеленского, указали ранее в СВР.