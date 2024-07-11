Служба внешней разведки России получила шифрограмму, в которой говорится, что США и Запад выразили беспокойство настроением украинцев на фоне затянувшегося конфликта с Россией и начали искать замену президенту Владимиру Зеленскому, пишет ТАСС со ссылкой на журнал «Разведчик» .

«По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более что легитимность В. Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая с. г. полностью утрачивается», — говорится в рассекреченном документе.

По словам резидента СВР РФ в Киеве, и США, и Евросоюзу выгодно, чтобы Зеленский оставался на своем посту, так как на нем завязано военное финансирование Киева, которое выгодно для всех сторон — как предприятиям киевского режима, так и западным производителям оружия.

И тем не менее США связались с бывшим украинским президентом Петром Порошенко, а также с мэром Киева Виталием Кличко с целью найти подходящую замену Зеленскому.

Официально президентский срок Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. Но бывший комик остается у власти из-за отмены выборов на фоне военного положения на Украине.

Ранее сообщалось, что сложившаяся тяжелая ситуация на Украине заставила Зеленского задуматься о мирных переговорах с Россией. Об этом рассказал украинский писатель Сергей Майдуков.