Бывший украинский президент Петр Порошенко считает, что конфликт на Украине можно завершить «одной подписью», которая касается членства страны в НАТО, сообщает РБК .

Он назвал «самый дешевый» вариант урегулирования украинского кризиса. По словам Порошенко, закончить конфликт можно «без единого выстрела». Для этого под приглашением Украины в НАТО должна появиться соответствующая подпись.

Порошенко считает, что это сразу же все изменит. По его словам, если Украина станет членом НАТО, то она добьется победы в конфликте.

Также бывший украинский президент добавил, что такой исход поможет избежать «ядерной катастрофы». Кроме того, он призвал Запад выделять не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины. Порошенко также заявил, что при этом нельзя идти на территориальные компромиссы с Россией.

Президент РФ Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала конфликта. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение Запада на удары его дальнобойным оружием по России подтверждает, что НАТО воюет против РФ.