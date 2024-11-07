Попытка отправки Украине $6 млрд является актом отчаяния Байдена

«Американская политическая система при новом президенте будет прагматичной, но этот прагматизм не пойдет на пользу Киеву. Украинская сторона прекрасно понимает, что заручиться поддержкой того, кого Зеленский унижал на протяжении нескольких лет, будет очень трудно. Попытки Байдена в ускоренном порядке направить оставшиеся 6 млрд долларов можно назвать отчаянными, как и поздравление Зеленского», — сказал Халилов.

Он добавил, что демократы проиграли выборы и планы Украины по выкачиванию денег из США пошли насмарку. Сейчас перед Киевом стоит трудная задача: как наладить отношения с Трампом, который называл Зеленского «величайшим продавцом в истории».

«Конечно, вряд ли США откажется в полной мере от поддержки киевского режима, намного реалистичнее выглядит сценарий, при котором Европа увеличит объемы финансирования, окончательно добив свою экономику ради поддержки Зеленского. Ставка потерявшего голову от американских денег украинца на демократов в этот раз не сыграла, а все его слова про „неразумность“ плана Трампа закончить военные действия на Украине за 24 часа нужно каким-то образом переигрывать», — резюмировал политолог.