Боец Вооруженных сил Украины Вадим Демчинский вместе с сослуживцами сдался в российский плен и рекомендовал других бойцам киевского режима поступать аналогичным образом, чтобы сохранить себе жизнь, сообщает пресс-служба Минобороны России .

По словам Демчинского, в ряды ВСУ он попал не по собственной воле. Он шел на работу, когда его задержал украинский патруль территориальных центров комплектования, погрузил в машину и увез в военкомат. Там ему и другим гражданам Украины обещали службу в Харьковской области, где главной задачей являлось бы обустройство окопов, но на деле все оказалось иначе. Военнослужащих с минимальными навыками подготовки отправили на передовую.

Во время движения группы к позиции она попала под обстрел. Трое военнослужащих сумели спрятаться на чердаке дома, после чего сдались в плен.

Демчинский рекомендовал служащим в ВСУ сразу складывать оружие, чтобы сохранить себе жизнь. Ни он, ни его товарищи не жалеют, что сделали именно такой выбор — сдались в плен России, где с ними хорошо обходятся.

Ранее четверо украинских солдат сдались в плен России. Для этого они намеренно переплыли русло реки Днепр.