Помощник президента РФ Ушаков выступил против принятия множества стран в БРИКС

БРИКС превратится в аморфную структуру и потеряет работоспособность в случае вступления в него множества государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Около 30 стран хотят вступить в БРИКС. Однако принимать всех их в объединение — нелогично, считает Ушаков.

Первыми в БРИКС могут взять государства, которые имеют возможность оказывать влияние на региональные и международные дела. Также они должны подходить и по ряду других параметров.

«В настоящее время рассматриваются 15 государств», — отметил Ушаков.

Ранее японский политолог Кадзухиро Кумо сказал, что страны БРИКС смогут создать независимые от SWIFT или доллара платежные механизмы. Однако они не пойдут на отказ от своих национальных валют.