БРИКС создаст независимый от доллара платежный механизм

Государства БРИКС вряд ли пойдут на отказ от своих национальных валют, и перейдут на какую-то единую валюту объединения. Тем не менее, в будущем у блока получится сформировать платежные механизмы, которые смогут работать независимо от SWIFT или доллара, рассказал РИА Новости японский политолог Кадзухиро Кумо.

«Единую валюту БРИКС» вряд ли удастся внедрить, поскольку между странами объединения пока слишком большая разница в плане экономического положения. Например, богатейшие страны блока по уровню ВВП — Китай и Россия, а беднейшая - Эфиопия.

Создание собственного платежного механизма будет полезно для всех стран БРИКС. Государства обретут страховку для ситуаций, когда могут возникнуть те или иные непредвиденные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС владеют пятой частью мировых золотых резервов. Больше всех их у России и Китая.