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Помощник президента РФ Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня

Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что многодневный визит президента в другую страну — это редкость, но российский лидер Владимир Путин проведет четыре дня в КНР.

Планируется, что Путин будет в Китае с 31 августа по 2 сентября.

«Там ведь несколько мероприятий», — прокомментировал Ушаков такой длительный визит в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также помощник президента подчеркнул, что такой длительный визит — это редчайший случай.

Ранее Путин рассказал о масштабах российско-китайского сотрудничества. Так, объем совместных инвестпроектов двух стран достиг 200 млрд долларов, большое внимание уделяется и образовательным программам.