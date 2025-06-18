Путин рассказал главам информагентств о партнерстве с КНР
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств раскрыл масштабы российско-китайского сотрудничества.
Президент сообщил, что объем совместных инвестиционных проектов достиг 200 млрд долларов, подчеркнув особую важность высокотехнологичных направлений, включая искусственный интеллект, где Китай демонстрирует впечатляющие результаты.
Значительное внимание уделяется образовательным программам — сегодня в России обучаются 50 тысяч китайских студентов. Личный пример президента, рассказавшего о внучке, свободно владеющей китайским благодаря воспитательнице из Пекина, наглядно иллюстрирует глубину культурного обмена между странами.
Эти заявления прозвучали в рамках Петербургского международного экономического форума перед представителями медиа из 13 стран, что подчеркивает глобальное значение российско-китайского партнерства в условиях трансформирующейся мировой экономики. Путин выразил уверенность в дальнейшей динамике сотрудничества, особенно в инновационных секторах.