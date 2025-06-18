Путин рассказал главам информагентств о партнерстве с КНР

Президент сообщил, что объем совместных инвестиционных проектов достиг 200 млрд долларов, подчеркнув особую важность высокотехнологичных направлений, включая искусственный интеллект, где Китай демонстрирует впечатляющие результаты.

Значительное внимание уделяется образовательным программам — сегодня в России обучаются 50 тысяч китайских студентов. Личный пример президента, рассказавшего о внучке, свободно владеющей китайским благодаря воспитательнице из Пекина, наглядно иллюстрирует глубину культурного обмена между странами.

Эти заявления прозвучали в рамках Петербургского международного экономического форума перед представителями медиа из 13 стран, что подчеркивает глобальное значение российско-китайского партнерства в условиях трансформирующейся мировой экономики. Путин выразил уверенность в дальнейшей динамике сотрудничества, особенно в инновационных секторах.