Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил готовность к диалогу с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по историческим темам, сообщает ТАСС .

Он отметил, в частности, возможность обсуждения истории Малороссии и Войска Запорожского.

Мединский упомянул, что такой диалог мог бы включать обмен информацией — в частности, об историческом периоде освоения Индонезии голландскими купцами. Он также рассматривал возможность направления российских учебных материалов, но сомневается в их востребованности.

Отдельной темой обсуждения стала судьба коллекции Франца Кенигса — собрания произведений искусства, перемещенных в СССР после Второй мировой войны. Этот вопрос ранее обсуждался с министром образования Нидерландов. В 1990-х годах создавалась двусторонняя комиссия по вопросам возможного возвращения коллекции, однако окончательного решения по этому вопросу не принято.

Заявление сделано на фоне вступления Рютте в должность генерального секретаря НАТО.

Конкретные сроки и формат возможных консультаций не уточняются.