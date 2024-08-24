Польский президент Дуда тайно приехал на Украину в день независимости
Канцелярия президента Польши: Дуда тайно приехал на Украину в день независимости
Фото - © РИА Новости
Польский президент Анджей Дуда тайно приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на канцелярию политика.
Пресс-служба польского президента выложила запись, на которой политик выходит из поезда на вокзале Киева. В украинской столице Дуда поучаствует в праздновании годовщины независимости соседней страны.
Политика встречали чиновники высших органов власти Украины.
Ранее Зеленский записал провокационное обращение к России с места начала нападения ВСУ на Курскую область. Он сказал, что жители РФ якобы «получат горя» на своей земле.