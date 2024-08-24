Польский президент Дуда тайно приехал на Украину в день независимости

Канцелярия президента Польши: Дуда тайно приехал на Украину в день независимости

Польский президент Анджей Дуда тайно приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на канцелярию политика.

Пресс-служба польского президента выложила запись, на которой политик выходит из поезда на вокзале Киева. В украинской столице Дуда поучаствует в праздновании годовщины независимости соседней страны.

Политика встречали чиновники высших органов власти Украины.

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