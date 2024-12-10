Польские спецслужбы хотели завербовать белорусского дипломата в Молдавии

Польские спецслужбы потерпели неудачу при попытке завербовать белорусского дипломата в Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

По словам дипломата, поляки пригласили его в номер гостиницы, где выложили на стол деньги в вакуумном пакете и предложили сумму в размере 100 тыс. евро за работу на них. Он отказался. При этом дипломат успел снять своих визави на камеру телефона.

МИД Белоруссии уже заявил, что в адрес Польши подготовлена нота и что, возможно, последуют другие шаги.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы стали активнее предпринимать попытки вербовки россиян, однако из-за рисков подобных операций внутри России иностранные агенты ориентируются на третьи страны.