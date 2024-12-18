Polskie Radio: отказ Киева от территорий поддержали 55% поляков

Более половины жителей Польши считают, что Украине необходимо уступить территории России для завершения конфликта, пишет RT со ссылкой на Polskie Radio.

Радиостанция опирается на результаты опроса Центра исследования общественного мнения.

В сентябре такого мнения придерживались 39% опрошенных, а в апреле 2022 года — 26%. Исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря, в нем участвовали 915 жителей республики.

Ранее РИАМО рассказало о природе современного конфликта Варшавы и Киева.