Разлад продолжится: эксперт объяснил, зачем в Польше вспомнили о Волынской резне

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в Польше неслучайно вспомнили о Волынской резне: это упрек Украине и разлад между двумя странами продолжится, сообщает Общественное Телевидение России .

По его словам, СВО невыгодно Польше: раньше Евросоюз выделял этой стране больше денег и сейчас поляки «потратились».

«Они требуют возмещения. И претензии к Германии, в том числе по репарациям пошли, а им не дают ни самолетов новых. Все, что можно отдать, то советское вооружение, они отдали Киеву больше, чем другие. Поэтому отказали сейчас в оставшихся МиГ-29 и так далее», — сказал Дандыкин.

Ранее глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала польское правительство разорвать контракты с Украиной до тех пор, пока там не эксгумируют тела жертв Волынской резни в 1943 году.