Польские перевозчики прекратили блокаду границы с Украиной

Как сообщила Государственная таможенная служба Украины, с 13 мая переход работает в штатном режиме.

Протесты начались в ноябре 2024 года, когда польские фермеры и транспортники потребовали отменить льготы для украинских перевозчиков и ограничить ввоз сельхозпродукции. Пик напряженности пришелся на последние дни — в ночь на 13 мая через границу прошли лишь 8 грузовиков при очереди в 1391 машину.

Несмотря на временное разблокирование, конфликт не исчерпан. Польские активисты не отказались от своих требований и могут возобновить акции. По оценкам Киева, ущерб от полугодовой блокады составил сотни миллионов долларов.

Ситуация остается напряженной на фоне продолжающихся переговоров между Украиной, Польшей и ЕС о поиске баланса между поддержкой украинской экономики и защитой интересов европейских производителей.