Единственный пункт пропуска между Латвией и Белоруссией закрыли из-за африканцев

Патерниеки, единственный пункт пропуска между Республикой Беларусь и Латвией, временно закрыли 16 марта. Он не работал в течение 9 часов, сообщает пресс-служба пограничного комитета РБ.

Работники пункта пропуска Патерниеке (со стороны Белоруссии — Григоровщина) на период с 14:00 до 22:40 перестали оформлять частные машины и автобусы, в том числе пассажирские. Проехать в Европу не могли даже граждане ЕС. Такое решение прибалтийцы приняли сами, пограничников РБ не оповещали.

Латвийские таможенники перестали впускать людей из-за группы, состоявшей из уроженцев Африки. Они ехали в ЕС по подлинным документам.

После того, как африканцы покинули Белоруссию и пытались попасть в Латвию, десятерых из них европейские пограничники отказались впускать в страну. Сотрудники сопредельного Белоруссии государства перегородили проезд с помощью забора из металла. Они не пропускали иностранцев, которые хотели узнать, в чем причина.

Белорусские пограничники предложили африканцам вернуться обратно в страну. Они не соглашались. Но через 6 часов, в 20:00, уехали из ЕС.

Белорусы разместили африканцев в комнатах отдыха. Там им дали отдохнуть, сделали чай и подготовили транспорт для возврата в РБ.

Через 2,5 часа после этого Латвия снова запустила работу пункта пропуска. Суммарно через границу не пропускали людей около 9 часов.

Ранее сообщалось, что латвийские пограничники заставляли жителей РФ, которые пытались въехать в государство из России, рвать свои паспорта. Также у них требовали подписать бумагу о том, что официальная Москва, якобы, агрессор.