Портили кувалдой вещи: пограничники Литвы заставляли россиян рвать свои паспорта

Латвийские пограничники заставляли россиян, которые пытались въехать в страну из РФ, рвать паспорта и подписывать документ, что Россия якобы является государством-агрессором, сообщает RT .

Россиянка рассказала, что около 10 граждан РФ планировали проехать в Молдавию через Латвию, однако отказались рвать паспорта РФ и подписывать бумаги на литовском пропускном пункте. При этом за неповиновение пограничники сразу отказывали во въезде в страну.

Кроме того, по ее словам, литовские пограничники забирали у россиян покупки, а некоторые из них уничтожили прямо на глазах у людей.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники пограничной службы наносят удары кувалдой по пакету с вещами, в котором, по словам гражданина РФ, находился абсолютно новый видеорегистратор.