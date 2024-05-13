Польша потратит 375 млн долларов на «непроходимое» заграждение на границе

Польские власти собираются потратить порядка 375 млн долларов на усиление заграждения на белорусской границе и сделать его «непроходимым», заявил замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик, пишет РИА Новости .

«Будет усиление, которое разработано Силезским Политехническим университетом и нашими инженерами. Для того, чтобы оно было непроходимым. Сама модернизация заграждения скорее всего будет стоить около 1,5 миллиарда злотых», — пояснил он.

Заграждение, которое сегодня там установлено, по словам Томчика, неэффективно сдерживает нелегалов. Преодолеть его можно «при помощи белорусских служб» и домкрата.

Также замминистра добавил, что пограничная служба высылает пойманных нелегалов обратно в Белоруссию.