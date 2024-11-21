Польша подняла истребители и подготовила ПВО из-за «активности» России

Истребители Польши и НАТО подняли в воздух из-за якобы активности со стороны России. В состояние повышенной готовности также приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, сообщает РИА Новости .

Оперативный командующий решил привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». В небо Польши подняли дежурные пары истребителей, подготовили к работе противовоздушную оборону и средства радиолокационной разведки.

По аналогичной причине, из-за «активности» России, польские силы поднимали в воздух истребители 17 ноября.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская база ПРО в Польше давно является приоритетной целью для возможного удара со стороны армии России.