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В Тверской области демонтируют барельефы польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное». В связи с этим Польша направила России ноту протеста, сообщает ТАСС .

О демонтаже стало известно 16 мая. С Польского воинского кладбища исчезли барельефы польских воинских наград.

В силовых структурах объяснили причину демонтажа барельефов, изготовленных поляками. Оказалось, что их установили с нарушениями российских законов.

Узнав о сносе, Польша передала МИД РФ ноту протеста. Об этом заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.

Между тем республика уже 8 лет демонтирует памятники советским воинам-освободителям. Она объясняет это тем, что монументы «посвящены лицам, организациям, событиям, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

Ранее Польша закрыла генконсульство РФ в Кракове, обвинив российские спецслужбы в причастности к диверсии в варшавском ТЦ. Причем доказательств республика не представила.