Польша отказалась выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

сегодня в 23:49

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat подтвердил отказ в экстрадиции Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщает РИА Новости .

«Это не находится в польских интересах», — заявил глава оборонного ведомства, подчеркнув, что окончательное решение по вопросу выдачи остается за национальной судебной системой.

Позиция Варшавы получила поддержку на высшем уровне — ранее премьер-министр Дональд Туск также выступил против передачи подозреваемого немецким властям.

Украинский гражданин был задержан в городе Прушкув 30 сентября. Следствие считает, что в сентябре 2022 года Журавлев в составе группы диверсантов участвовал в операции по минированию газопроводов, начав свой путь из немецкого Ростока на яхте и осуществив подводное заложение взрывчатки.